Mit dem Rad geht’s durch „Mödling Nord“

Werbung

Radbasisnetze bilden seit Inkrafttreten der Förderrichtlinien des Landes NÖ die Grundlage für gemeindeübergreifende Planungen für den Alltagsradverkehr. Das Mobilitätsmanagement Industrieviertel der NÖ.Regional steht dabei den Gemeinden in diesem Prozess als koordinierende Stelle zur Seite.

Land NÖ zahlt Planungen, fördert Projekte

Der Bereich „Mödling Nord“ umfasst die sechs Gemeinden Perchtoldsdorf, Brunn am Gebirge, Maria Enzersdorf, Mödling, Gießhübl und Hinterbrühl. Deren Vertreter haben ein Jahr lang in Zusammenarbeit mit den Planern Michael Kniha und Michael Skoric sowie den Abteilungen RU7 und ST3 des Landes NÖ am Radbasisnetz gearbeitet.

Die Kosten dafür werden zur Gänze vom Land NÖ übernommen, die Umsetzung entsprechender Radinfrastrukturprojekte wird mit bis zu 70 Prozent gefördert.

Verdoppelung der „aktiven Mobilität“

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko, ÖVP, hat ein großes Ziel vor Augen: „Dank des flächendeckenden Alltags-Radverkehrsnetzes die Verdoppelung der täglich in der ,aktiven Mobilität’ zurückgelegten Wege bis 2030. Dafür müssen aber auch attraktive Angebote für kurze, mittlere und lange Distanzen geschaffen werden. An Letzterem wird ebenfalls intensiv gearbeitet – an einem Radschnellweg entlang der Südbahn.“

Hier biete der bis 2032 geplante viergleisige Ausbau durch die ÖBB „eine Jahrhundertchance für eine hochrangige Radverbindung“, meint Schleritzko: „Quasi das Rückgrat für das Radbasisnetz in den sechs Gemeinden.“

Im Planungsgebiet „Mödling Nord“ sind in Summe 120 Radkilometer im Radbasisnetz und acht Kilometer Radschnellverbindung vorgesehen, die nunmehr im nächsten Schritt in einer Detailplanung konkretisiert werden können.

Umstieg ist berechenbar

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.