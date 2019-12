Keine Jahresabschlussfeier der Freiwilligen Feuerwehr ohne die Angehörigen der Mitglieder: „Eure Toleranz und eure Akzeptanz für unser Hobby – besser gesagt – für unseren unbezahlten Zweitberuf ist der Grundstein für unser ehrenamtliches Tun in diesem freiwilligen System“, machte Kommandant, Brandrat Peter Lichtenöcker einmal mehr deutlich.

Heuer war neben dem Feuerwehralltag (etwa 300 Brand-, 400 technische Einsätze und 200 Brandsicherheitswachen) jede Menge zu tun, zog Lichten öcker Bilanz: Planung und Umsetzung der Sanierung des Umkleidebereiches, der gesamten Sanitäreinrichtungen, die Etablierung der Kinderfeuerwehr für Mädels und Burschen zwischen acht und zehn Jahren sowie die Modernisierung der gesamten Telefon- und Zutrittsanlage und einiges an Veranstaltungen. Besonderer Dank galt Wolfgang Friewald, der zusätzlich zu seinen Aufgaben als Feuerwehrmann die Zeit gefunden hat, um die Bauleitung und Kontrolle für dieses Projekt zu übernehmen.

Auch 2020 warten wieder „enorme Herausforderungen auf uns“, darunter die Errichtung des Bereitschaftsraumes im ehemaligen Sportraum, der vor allem in den Sommermonaten gleich neben dem Schwimmbad und Freizeitareal „eine coole Sache werden wird“, ist Lichten öcker überzeugt. „Mittlerweile kommen 99 Prozent unserer aktiven Mitglieder aus der Feuerwehrjugend. Daher ist es auch so wichtig, in die Feuerwehrleute von morgen zu investieren und alles dafür zu tun, um den Jugendlichen hier eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu bieten.“

Abschließend ließ es sich der Kommandant nicht nehmen, „mich bei meiner Mannschaft zu bedanken, bei all jenen, die in der Vergangenheit immer für unsere gemeinsame Sache zur Verfügung gestanden sind und unzählige Stunden ihrer Freizeit dafür geopfert haben, dass unsere Feuerwehr auch funktioniert“. Worte, denen sich Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, an der Spitze der Gemeindeabordnung, nur anschließen konnte.