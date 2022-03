Helmut Kargl geht: Gießhübl sucht neuen Ortschef

Vor drei Jahren hat Helmut Kargl, ÖVP, die Nachfolge von Vogl angereten, am Montag trat der Bürgermeister völlig überraschend zurück. In allen Funktionen. Er müsse nun im Privatleben und Beruf wieder seine Work-Life-Balance ins Lot bringen: „Ich bin als Selbstständiger tätig und muss mich hier natürlich einsetzen.“

Dass es mit den anstehenden Projekten zu tun habe, dementiert Kargl. Erst am 7. März fand eine Gemeinderatssitzung statt, in der es nicht um Beschlüsse ging, sondern um eine Information aller Mandatare.

Dabei standen drei Großprojekte im Mittelpunkt, die Errichtung des Kindergartens in der Bärenhütte auf der Kuhheide, die Gestaltung des Ortszentrums mit Gemeindeamt und die Zusammenlegung von Wirtschaftshof und Altstoffsammelzentrum, die insgesamt mit rund 12 Millionen Euro veranschlagt sind und unter einen Hut gebracht werden sollen. „Ich glaube, die Projekte sind gut vorbereitet und können in Angriff genommen werden.“

Die nächste Sitzung am 28. März diene der Beschlussfassung und werde, betont Kargl, bereits von seinem Nachfolger bzw. seiner Nachfolgerin geleitet werden. Wer diese Funktion übernehmen wird, stehe im Moment noch in den Sternen, das werde in den Gremien noch beraten.

Den richtigen Zeitpunkt für den Rücktritt zu wählen, sei niemals leicht: „Ich habe mich nach reiflicher Überlegung entschieden, das Amt niederzulegen und aus dem Gemeinderat der Gemeinde Gießhübl auszuscheiden. Es waren drei schöne Jahre, aber auch herausfordernde Zeiten, denn die Covid-Krise war eine große Kraftanstrengung. Aber ich denke, wir haben sie gut gemeistert.“

