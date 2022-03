Ruf nach Neuwahlen Bürgermeisterwahl in Gießhübl geplatzt

Lesezeit: 2 Min RM Red. Mödling

Gemeindeamt Gießhübl Foto: Google Street View

Die Suche nach einer Politspitze in Gießhübl nimmt nach dem Rücktritt von Helmut Kargl, ÖVP, immer abstrusere Formen an. Auf NÖN-Anfrage wollte sich Johannes Seiringer, ÖVP, nicht zu seiner möglichen Kandidatur äußern, am Dienstag gegen 15.30 Uhr schickte Gießhübls Amtsleiterin Silvia Krippl eine Mail an alle Gemeinderäte aus: "Die für heute (22.03.2022) anberaumte Gemeinderatssitzung muss krankheitsbedingt abgesagt werden."