Ruhestand Landesklinikum Baden-Mödling sucht neuen Leiter

Lesezeit: 2 Min RM Red. Mödling

Konrad Kogler, Nikolaus Jorda, Stefan Gruber-Traint, Silvia Bodi, Johann Pidlich, Katja Sacher, Petra Augustin, Polys Polydorou, Thomas Mörth, Christoph Kainz. Foto: NÖ LGA

P rimarius Johann Pidlich war seit 1998 Vorstand der Abteilung für Innere Medizin in Baden und exakt 20 Jahre lang Ärztlicher Direktor des Landesklinikums Baden-Mödling. Nach insgesamt fast 40-jähriger medizinischer Tätigkeit verabschiedet sich Pidlich in den Ruhestand. Die Ordi in Baden bleibt aufrecht.