Mödlinger „Posthof“ putzt sich heraus

Seit 4. März war die erste (Gastro-)Adresse am Schrannenplatz geschlossen. Auf die Abrissparty folgte eine mehrmonatige Umbauphase. Am Freitag beginnt im Posthof eine neue Ära. Ohne „Café“ in Logo und Namen. Denn die Rundumerneuerung hat mehrere Gründe, wie Claudia Fuchs erklärt: „Es ist kein Stein am anderen geblieben. Zum einen war es höchste Zeit, die Infrastruktur zu modernisieren. Zum anderen war ich der Meinung, dass in der Innenstadt einBarbetrieb fehlt.“

Daher wird die legendäre Location nur noch „Posthof“ heißen, dafür aber von „Café“ über „Bistro“ (auch Vegetarisches und Veganes) bis hin zu „Bar“ alles abdecken. Los geht die Eröffnungsparty am Freitag ab 18.30 Uhr „mit Livemusik mit Martin Arnold & Dina Höblinger, Schmankerl aus der Küche und trendigen Cocktails“, freut sich Fuchs.