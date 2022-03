Schwerer Lkw-Unfall sorgt für mehrstündige Autobahnsperre

Kurz vor Mitternacht kam es am Mittwoch auf der S1 im Bezirk Mödling zu einem Auffahrunfall, an dem drei Lkw beteiligt waren. Ein Lkw-Lenker wurde in seiner stark deformierten Fahrerkabine eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Vösendorf befreit werden. Die S1 war für mehrere Stunden gesperrt.

Lesezeit: 2 Min RN Redaktion NÖN.at