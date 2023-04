Fenster des FPÖ-Parteilokals eingeschlagen

„Ich verurteile ein solches Vorgehen aufs Schärfste. Wir leben in einer Demokratie, in der jeder seine Meinung zum Ausdruck bringen soll, aber sobald es um Beschädigung eines anderen Eigentums geht, endet für mich das Verständnis“, ist FPÖ-Ortsparteivorsitzender David Wareka empört.

Auch FPÖ-Landesrat und Bezirksparteiobmann Christoph Luisser äußert sich zu diesem Vorfall in seinem Heimatbezirk: „Solche gewalttätigen Handlungen gegen das Eigentum anderer sollten längst der Vergangenheit angehören. Leider gelten solche Vandalenakte für manche als ganz normal. Allerdings ist so etwas nicht normal, denn diese Handlung erfüllt den Straftatbestand der Sachbeschädigung. Wir werden dementsprechend Anzeige erstatten und rechtliche Schritte einleiten.“ Ein solches Vorgehen dürfe, „egal welche politischer Gesinnung, in Österreich keinen Platz haben“, sagt Luisser. Die Ermittlungen laufen.

