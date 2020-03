Das Duo aus dem Bezirk Mödling soll laut Landespolizeidirektion Niederösterreich am 15. Dezember in den frühen Morgenstunden in einen Verkaufsstand eingedrungen sein und mit einem dort gestohlenen Christbaum in der Folge eine Glasscheibe in einer Fußgängerunterführung der Südbahn zerstört haben. In der Folge sollen die Männer mit Schaufeln fünf Scheiben eines Winterdiensttraktor eingeschlagen haben.

Ebenfalls zur Last gelegt wird den 20-Jährigen die Beschädigung eines Verkehrszeichens und eines Kleinkraftrades, das sie umgetreten hatten. Ein Glaselement des überdachten Fahrradabstellplatzes am Bahnhof sollen sie ebenso zerstört haben wie ein Fenster auf einem Bahnsteig.

Der angerichtete Gesamtschaden wurde mit 5.600 Euro beziffert. Laut Polizei dürften die Männer unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten gestanden sein.

Die Männer waren nach Angaben vom Montag teilweise bzw. voll geständig. Sie wurden der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.