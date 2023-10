Verein 50+ zeigt noch bis zum 26. Oktober seine Werke

Ausstellungseröffnung in der Sala Terrena: Die Senioren-Künstlerinnen und -Künstler des Vereins Kreativ 50 + präsentierten in der Sala Terrena ihre Arbeiten. Die breitgefächerte Werkpalette fand bei den Besuchern großen Anklang. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Beethoven-Musikschule. Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, SPÖ, ließ sich die Vernissage ebenfalls nicht entgehen, auch Vizebürgermeister außer Dienst Ferdinand Rubel, ÖVP, und Landtagsabgeordneter Hannes Weninger, SPÖ, zeigten sich ob der schönen Werke begeistert. Die Arbeiten von Karl August, Fulya König, Monika Litschauer, Reinhard Neuteufel, Christa Reich, Margarete Rupprecht, Erika Schubert, Franz Täubler und Christian Tille sind noch bis zum 26. Oktober zu sehen (Fr, 14 bis 17 Uhr, Sa, So und Feiertag jeweils 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr).