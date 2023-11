Perchtoldsdorfer Duo steht im Liedermacher-Finale

Rosie und Stephan Sommerbauer werden am 7. November beim Finale von „Mein Lied für … eine lebenswerte Zukunft“ vor dem ORF-Landesstudio mit dabei sein. Ihr Song „Hey, hier ruft die Zukunft an" hat die Jury unter dem Vorsitz von Andy Marek beeindruckt und konnte sich unter über 100 Einreichungen durchsetzen.

Stephan Sommerbauer ist nicht nur in der Perchtoldsdorfer Musikszene bekannt. Als Frontman von „Zug nach Wien“ brachte er es mit „Wie du“ sogar zu Ö3-Ehren. Und Schwester Rosie verfügt als Vocalcoach, Sängerin und Kabarettistin ebenfalls über viel Erfahrung. „Rosie und ich standen schon oft gemeinsam auf der Bühne, wir haben aber tatsächlich noch nie gemeinsam einen Song geschrieben“, erzählt Stephan im NÖN-Gespräch: „Der Wettbewerb war ein guter Grund, einmal damit anzufangen.“ Im Song „Hey, hier ruft die Zukunft an" geht es darum, darauf hinzuweisen, dass „wir für unsere Zukunft selbst verantwortlich und nicht nur Opfer unserer Zeit sind. Nicht alles, was geschieht, können wir beeinflussen, aber wir können entscheiden, wie wir damit umgehen.“ All das verpackt das Duo in „eine kraftvolle Instrumentierung und schwungvolle Beats - der Song soll motivieren, mit Zuversicht und Freude in die Zukunft zu blicken“.

Vom Finale erwartet sich das Sommerbauer-Duo „einfach eine gute Zeit. Die Veranstalter, Jurymitglieder und Mitbewerber sind extrem wertschätzend und wir hatten bereits beim Halbfinale einen tollen gemeinsamen Nachmittag“.

Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber zeigte sich von den Darbietungen begeistert: „Da sind schon einige Edelsteine unter den vielen Liedermacherinnen und Liedermachern in Niederösterreich. Wir sind froh, dass wir mit unserem Wettbewerb beitragen dürfen, ihnen eine verdiente Plattform zu bieten und die große musikalische Qualität in Niederösterreichs Musikszene aufzuzeigen. Großes Kino, was da dem Ohr und dem Herz geboten wird. Mit solchen künstlerischen Beiträgen fängt eine lebenswerte Zukunft an.“