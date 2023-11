Hinterbrühl präsentiert Teil 3 der Neugestaltung der Hauptstraße

Nachdem bereits weite Teile der Hauptstraße saniert sind, wird nun der dritte Teilabschnitt von der Kirche bis zur Apotheke in Angriff genommen. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem Land umgesetzt, der Eigenanteil der Gemeinde liegt bei 1,4 Millionen Euro. „Die Ausschreibung beginnt demnächst”, erklärt Ortschef Erich Moser, ÖVP. Die Sanierung erfolgt abschnittsweise, dennoch wird eine Totalsperre der Hauptstraße über einen längeren Zeitraum erforderlich sein, „die Zufahrt zu den Grundstücken ist aber möglich”.

Neu gestaltet werden die Nebenanlagen, die Gehsteige werden etwas breiter, die Fahrbahn etwas schmäler. Eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h zwischen Kirche und Heurigen ist angedacht. Eine Bike-Aufladestation und ein Trinkbrunnen zwischen Kirche und ehemaliger Volksbank sollen „für ein gewisses Zentrums- oder Platzgefühl sorgen“, hofft Moser: „Das war ursprünglich bei der Kirche vorgesehen, aber das geht nicht, da die dort stehenden Föhren erhalten bleiben sollen.”

Auch die Bushaltestellen werden umgestaltet, es wird keine Buchten in dem Sinn mehr geben, die Haltestellen werden wie andernorts auch in die Fahrbahn integriert. Die Parkplätze werden teilweise mit Rasensteinen gestaltet. Die Arbeiten sollen ab März oder April beginnen und zügig umgesetzt werden. Die Gemeinde lädt am Dienstag, 7. November (17 bis 18.30 Uhr und 18.30 bis 20 Uhr) zu einer Informationsveranstaltung ins Gemeindeamt.