Nach Brand: Mödlinger Hallenbad bleibt außer Betrieb

Am 27. Dezember rasten die Einsatzkräfte Richtung Stadtbad: Ein Sicherungskasten im Technikraum hatte Feuer gefangen. Die Hallenbad-Gäste wurden evakuiert, verletzt wurde niemand – die NÖN berichtete. Nach den ersten Aufräumungsarbeiten steht für Stadtbad-Leiter Mehmed Alajbeg fest: „Der Einsatzgrund war eher minimal, die Konsequenzen sind dafür enorm. Das Hallenbad ist mindestens noch ein Monat gesperrt.“

Der mit Plastikteilchen versetzte Rußfilm und die Rauchentwicklung haben de facto das gesamte Gebäude lahmgelegt. „Jetzt sind umfangreiche Reinigungsarbeiten durch eine Spezialfirma notwendig“, beschreibt Alajbeg die Situation. Etwa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Belfor, dem führenden Sanierungsunternehmen im Bereich Brand-, Wasser- und Sturmschäden, sind im Einsatz.

Nach wie vor geöffnet haben die „Saune im Grünen“, der Eislaufplatz und das 50-Meter-Becken im Freien. „Das war übrigens zu Silvester stärker frequentiert als der Eislaufplatz“, schmunzelte Alajbeg. Die Wassertemperatur von 24 Grad sei eben sehr einladend.

Betrieb im Tanzstudio geht bald wieder los

Glück im Unglück hatte auch die Crew des Tanzstudios „Indeed Unique“, die die Räumlichkeiten des ehemaligen „Physikalischen Instituts“ gemietet hat. Just am Schnuppertagtag ging nichts mehr. „Gott sei Dank waren am Vormittag noch nicht viele Gäste da“, erinnert sich Tom Poms im NÖN-Gespräch.

„Im ersten Moment hat alles nicht so schlimm ausgesehen, doch dann wurde klar, dass alles mit einer Rußschicht überzogen ist.“

Nach aktuellem Stand der Dinge könne der Betrieb bereits am 8. Jänner wieder aufgenommen werden, der Schnuppertag werde nochgeholt, merkte Poms an. „In erster Linie ist wichtig, dass niemand zu Schaden gekommen ist.“