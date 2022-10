Großhändler A. Hausmann schließt Filiale in Wiener Neudorf

Die Cash & Carry Filialen in Wiener Neudorf und Villach werden mit 22. Oktober nicht mehr fortgeführt, so die Kreditschützer. Es sei nicht auszuschließen, dass auch die restlichen Filialen geschlossen werden und nur noch die Großhandelszentrale in Freistadt bestehen bleibe.

Die A. Hausmann GmbH aus Bruck an der Mur hatte Ende August die Insolvenz bekannt gegeben. Es handelt sich um die größte Insolvenz der Steiermark seit Jahresbeginn. Rund 250 Dienstnehmer des Großhandelsunternehmens sind betroffen. Die Passiva beliefen sich zum damaligen Zeitpunkt auf 26,2 Mio. Euro, die Aktiva auf 17,2 Mio. Euro nach Buchwert.

Ob jenseits der beiden Filialschließungen die Fortführung der verbleibenden Filialen in Bruck/Mur, Klagenfurt, Seiersberg, Bergheim weiterhin positiv möglich ist, werde noch überprüft. Zum jetzigen Zeitpunkt sei nicht ausgeschlossen, dass auch diese bis zum Jahresende geschlossen werden und künftig nur noch die Großhandelszentrale mit dem Onlinehandel in Freistadt bestehen bleibe.

Bisher seien - inklusive der Dienstnehmerforderungen - 420 Forderungen mit einem Volumen von 15,7 Mio. Euro angemeldet worden. Von diesen wurden bereits 8,6 Mio. anerkannt. Die Passiva dürften sich aufgrund der avisierten weiteren Schließungen noch erhöhen.

Laut dem bisherigen Sanierungsplan sollen die Insolvenzgläubiger eine 20-prozentige Quote ihrer Forderungen innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans erhalten. Es sei laut KSV1870 davon auszugehen, dass eine Barquote von rund zehn Prozent auszuschütten sein werde. Die Angemessenheit bzw. Finanzierung des Sanierungsplans sei demnach noch zu prüfen.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.