Die SPÖ ist der große Wahlsieger, sie gewinnt bei leicht gestiegener Wahlbeteiligung drei Mandate dazu und verfügt künftig mit 17 von 33 Mandaten über eine absolute Mehrheit im Gemeinderat.

Bürgermeister Robert Weber ist hocherfreut: „Ich habe mir Zugewinne erhofft, aber nicht erwartet und bin unendlich dankbar.“ Trotz Mandatsmehrheit will der Ortschef die Hand gegenüber allen im Gemeinderat vertretenen Parteien zur Zusammenarbeit ausstrecken.

Die Gründe für die hohen Zugewinne sieht Weber in einem positiv geführten Wahlkampf: „Wir haben niemanden angepatzt, sondern auf das Gemeinsame gesetzt und die Entwicklung des Ortes in den Mittelpunkt gerückt.“ Weber „nimmt das Ergebnis mit großer Demut an und sieht es als Auftrag, weiterhin für unseren Ort zu arbeiten“.

Die ÖVP verliert drei Mandate, Fraktionsvorsitzender Werner Deringer ist bitter enttäuscht: „Wir haben immer an einem Miteinander gearbeitet, das hat uns offenbar nur geschadet.“ Deringer sieht die Gründe für die deutlichen Verluste in einer geringen Mobilisierung der eigenen Wählerschaft und in einem SPÖ-Wahlkampf, der komplett auf den Ortschef zugeschnitten war: „Wir haben mit unseren Hausbesuchen einen aktiven Wahlkampf gemacht und sind raus zu den Menschen gegangen. Die SPÖ hat den Ort mit Propaganda-Plakaten zugepflastert.“ Nun sollen die richtigen Konsequenzen gezogen werden: „Die Flinte werfe ich aber nicht ins Korn.“

Die anderen Fraktionen halten ihren Mandatsstand. FPÖ-Spitzenkandidat Christian Höbart freut sich, dass „im schwierigen Speckgürtel von Wien entgegen dem miserablen Bundestrend eines der stärksten Ergebnisse in NÖ eingefahren wurde.“

„Ergebnis reduziert unseren Einfluss“

NEOS-Frontmann Florian Streb sieht ein „starkes Ergebnis verteidigt: Schade, dass es eine Absolute gibt, sie reduziert unseren Einfluss“. Monika Hobek-Zimmermann von den Grünen freut sich, dass „unsere sachliche Kritik von den Wählern belohnt wurde“.

