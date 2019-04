Der Mödlinger Rechnungsabschluss 2018 ist durch mehrere Komponenten geprägt: Überschuss, Schuldenabbau, Einstimmigkeit.

Im ordentlichen Haushalt (hier sind unter anderem Ausgaben wie Gehälter, Pensionen, Kreditzinsen, Tilgungen, Sozialhilfe-, Schul-, Kindergarten- und kultureller Aufwand, Subventionen aufgelistet) gab’s einen Überschuss in der Höhe von 817.000 Euro.

Im außerordentlichen Haushalt wurden 7,1 Millionen Euro investiert. „Zur Finanzierung dieses Investitionsbudgets konnten erfreulicherweise 2,3 Millionen Euro an Zuführungen vom ordentlichen Haushalt herangezogen werden“, erklärte Finanzstadtrat & Vizebürgermeister Ferdinand Rubel, VP, im NÖN-Gespräch: „Wodurch sich der Bedarf an Fremdkapital reduziert. Mit dem Resultat, dass die Schulden das siebente Jahr in Folge gesunken sind. Dieses Mal um beachtliche 383.100 Euro.“ Dem seit Jahren ausgegebenen Ziel der „Nullnetto-Neuverschuldung“ wurde damit „mehr als Rechnung getragen“.

Investitionen sind gesichert

Der aktuelle Überschuss wird den Rücklagen zugeführt. „Oder für Sonderprojekte, wie etwa die Neugestaltung des Hyrtlplatzes, die verstärkte Straßensanierung oder die Infrastruktur im Neusiedler Viertel verwendet.“

Für Rubel ist klar: Mit den aktuellen (Budget-)Zahlen ist die „notwendige Investitionstätigkeit ebenso gesichert wie eine nachhaltig positive Entwicklung der Mödlinger Stadtfinanzen“.