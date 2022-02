9 Monate für Unfall-Lenker

Am 22. August ereignete sich auf der B26 bei Saubersdorf ein Unfall, bei dem ein 28-jähriger Ternitzer sehr schwer verletzt wurde. Der Unfalllenker stand nun wegen grob fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht, denn er war zum Unfallzeitpunkt leicht alkoholisiert. Der 30-jährige Angeklagte aus Mödling bekannte sich vor Gericht „voll schuldig“ und erzählte, dass er am Rückweg vom Klettern auf der Hohen Wand war.

Er habe mit seinem Freund am Berg drei Krügerl Bier getrunken. Auf der B26 habe er zuerst zwei Pkw überholt, bevor er hinter einem Wohnmobil landete, dass „ungefähr 70 km/h fuhr. Ich habe ausgeschert, sah einen Passat entgegenkommen, hab den abgewartet und dann zum Überholen angesetzt. Das Auto hinter dem Passat habe ich nicht gesehen.“

Auf die Frage der Richterin, warum er an einer so unübersichtlichen Stelle überholt habe, entgegnete der Angeklagte: „Es ging mir wahrscheinlich zu langsam“.

In dem entgegenkommenden Golf saß der Ternitzer, der laut Gutachter keine Chance hatte, den Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der Angeklagte und sein Beifahrer wurden nicht verletzt, der Lenker des anderen Autos allerdings sehr schwer.

Das Opfer erlitt Brüche am Kopf und am Körper und konnte nicht zur Gerichtsverhandlung kommen. Die Richterin sagte: „Die Verletzungen sind dramatisch, das Leben ist für das Opfer nicht mehr so wie vorher.“

Der Angeklagte wurde wegen grob fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit in mehreren Fällen zu zwölf Monaten Haft, davon neun bedingt, verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren