Mödling und Offenbach/Rhein (Deutschland) sind Partnerstädte. Um die Partnerschaft zu pflegen, machten die beiden Schachvereine der Städte einen Vergleichskampf aus. Das war vor der Corona-Pandemie. Doch die Schachspieler ließen sich von der Krise nicht abhalten, verlegten die Partie ins Internet. Beide Mannschaften schickten 13 Akteure ins Rennen. Günter Rier (Mödling) und Elmar Werner (Offenbach) hatten alles organisiert. Auf Mödlinger Seite gab es mit Felix Klausner sogar einen Kommentator.

Entscheidung nach 6.183 Zügen

Der Vergleichskampf verlief lange Zeit auf Augenhöhe. Nach einer Stunde waren 81 Partien und 6.183 Züge durchgeführt. Und Offenbach behielt die Oberhand, gewann 58:44. In die Wertung kamen die fünf besten Einzelspieler beider Mannschaften. Für Mödling waren Hans Ebner, David Sonnbichler, Andrej Bogdanov, Franz Schatzl, Günter Rier, Gerhard Schulz, Oliver Sonnbichler, Karl Hrdina und Mustafa Digdigi, so wie die Jugendspieler Vera Marie Krejci (12 Jahre), Carina Hiebner (15 Jahre), Felix Holly (18 Jahre) und Oleksandra Strelbistka (16 Jahre). Ein Revanche-Match ist übrigens bereits vereinbart, dann sitzen sich Mödling und Offenbach hoffentlich am echten Brett gegenüber.