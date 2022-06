Mann nach Einbrüchen und Brandstiftungen im Bezirk Mödling in Haft

Werbung

Der obdachlose, ungarische Staatsbürger soll vor allem leer stehende Einfamilienhäuser als Tatorte ausgewählt haben, in denen er teilweise auch übernachtete. Der Mann war nach seiner Festnahme in Wien teilweise geständig. Der Gesamtschaden beträgt nach Polizeiangaben von Donnerstag mindestens 25.000 Euro.

Der 41-Jährige wurde im Zuge von Ermittlungen und Spurenauswertungen ausgeforscht. Gegen ihn bestand der Aussendung zufolge bereits ein Festnahmeauftrag der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wegen eines Einbruchsdiebstahles in Brunn am Gebirge Ende 2020. Für den Verdächtigen klickten heuer im Februar bei einer Kontrolle in Wien-Meidling die Handschellen.

Der Verdächtige soll für sieben Einbruchsdiebstähle in Perchtoldsdorf sowie Sachbeschädigungen und zwei Brandstiftungen in Perchtoldsdorf und Brunn am Gebirge seit Oktober 2021 verantwortlich sein. Ermittlungen und Fahndungen zu einem mutmaßlichen Mittäter sind weiter im Gange.

