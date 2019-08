Midlifecrisis. Der Kabarettist und Musiker Michael Scheruga beleuchtet Krisen eines zunehmend in die Jahre kommenden Austro-Männchens und spricht dabei wahrscheinlich über sich selbst. Mag sein körperlicher Zustand auch etwas ramponierter sein und die Prostatauntersuchung noch ein Jahrzehnt aufgeschoben werden – das Lebensmotto des Künstlers bleibt: „Never loose your Rock&Roll!“ – mit allem was dazugehört. Auf der Bühne wird neben Ulrich Schmalzl am Akkordeon und am Klavier auch Matthias Simoner ( Bandleader Christina Stürmer) den Kabarettabend musikalisch begleiten!

Der Kabarettist ist am Freitag, 30. August um 19 Uhr im 9erHaus, Bachgasse 9 zu sehen.

Kartenverkauf: 02235/81230/17