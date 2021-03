Der Lärm des Ratschens wird von Gründonnerstag bis Karsamstag auch heuer wieder in vielen Gemeinden die Aufgabe der Kirchenglocken übernehmen. Kinder ziehen von Haus zu Haus, um das Brauchtum des Ratschens aufrechtzuerhalten.

Wir wollen die besten Fotos des diesjährigen "Ratschen-Gehens" auf NÖN.at und in der NÖN-Printausgabe veröffentlichen. Schickt uns euer bestes Ratscher-Foto mit den Namen der Abgebildeten sowie dem Namen des Fotografen per Mail an redaktion.moedling@noen.at!