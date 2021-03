Die Diözese St. Pölten und die Erzdiözese Wien ermutigen angesichts der Coronakrise auch heuer wieder Kinder zum Ratschen von zu Hause aus - also zum "Ratschen in Patschen". Alle sind eingeladen, zu den ortsüblichen Zeiten ihre Ratschen fünf Minuten lang am Fenster, auf dem Balkon oder im eigenen Garten zu betätigen.

Wir wollen die besten Fotos vom diesjährigen "Ratschen in Patschen" auf NÖN.at und in der NÖN-Printausgabe veröffentlichen.

Schickt uns euer bestes Ratscher-Foto mit den Namen der Abgebildeten sowie dem Namen des Fotografen per Mail an redaktion.moedling@noen.at!