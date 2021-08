Besonders betroffen waren die Ortschaften Gumpoldskirchen, Guntramsdorf, Biedermannsdorf sowie die Stadt Mödling; weitere Einsätze gab es für die Freiwilligen Feuerwehren Achau, Brunn am Gebirge, Gießhübl, Hinterbrühl, Laxenburg, Maria Enzersdorf Perchtoldsdorf, Vösendorf und Wiener Neudorf.

In vielen Fällen galt es Keller auszupumpen und Verklausungen zu beseitigen, im Industriezentrum NÖ Süd stand die Autobahnunterführung unter Wasser und der Einsatz einer Großpumpe war notwendig.

In Biedermannsdorf wurde die Böschung entlang eines Bachs weggespült, umstürzende Bäume drohten den Bach zu blockieren und mussten von der Feuerwehr entfernt werden.

In Gumpoldskirchen war der Rotgipflerweg am stärksten betroffen. Das Hangwasser sammelte sich und flutete mehrere Keller. Die Feuerwehr Gumpoldskirchen förderte größere Mengen Wasser aus den vernetzten Zisternen und leitete dieses in den Neustädter Kanal.

Bei den Aufräumarbeiten in Guntramsdorf stürzte eine Person und verletzte sich so schwer, dass sie von einer Notärztin versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Updates zu diesem Bericht folgen auf www.bfk-moedling.at.