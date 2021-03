Mit Montagmittag waren im Bezirk Mödling 330 Corona-Positive (+35) registriert, 748 Absonderungen waren aufrecht. Alles in allem haben die Bediensteten des Krisenstabes der Bezirkshauptmannschaft Mödling seit der Aufzeichnung der Daten vor knapp einem Jahr 4.668 Corona-Erkrankte (bei 63.882 Tests) erfasst und 23.200 Absonderungsbescheide erlassen. Bislang sind 94 Personen mit oder an Corona verstorben.

Normalbetrieb und 27 Covid-Patienten

Südafrika-Mutation, britische Variante, Pandemie in der Pandemie, Dritte Welle. Wie sich die aktuellen Corona-Zahlen im Landesklinikum Mödling zu Buche schlagen? Derzeit werden ebendort 27 Covid-positive Patienten behandelt, situationsbezogen werden die jeweils benötigten Ressourcen zur Verfügung gestellt, heißt es aus der Landesgesundheitsagentur: Sechs Personen benötigen intensivmedizinisch Betreuung. Der normale Betrieb laufe nahezu ohne Einschränkungen: aktuell gibt es eine rund 85 prozentige Auslastung bei täglichen Operationen.

In der Covid-Station des Landesklinikums Mödling gibt es aktuell wieder einiges zu tun. Landesgesundheitsagentur, Landesgesundheitsagentur

Beim Testangebot gibt es Neuerungen. Mödling stockt auf: Am Areal der ehemaligen Tankstelle beim Parkplatz Ecke Badstraße und Babenbergergasse in Mödling hat eine weitere Teststraße ihre Pforten geöffnet. Betreiberin ist die Firma „A.B.S.T. Brandschutztechnik“ rund um Geschäftsführer Harald Thau, die vorerst an drei Tagen pro Woche Gratis-Antigentests mittels Rachen- oder Nasenabstrich anbietet. Die Anmeldung ist ausschließlich vor Ort möglich: Montag und Mittwoch, 15 bis 18 Uhr, Freitag, 14 bis 17 Uhr. Eine spätere Erweiterung sei laut Betreiberfirma je nach Bedarf möglich, das (negative) Ergebnis ist als „Eintrittstest“ gültig. Stadtchef Hans Stefan Hintner, ÖVP, freut sich „über diese Initiative, die das bestehende Angebot sehr gut ergänzt und der Bevölkerung weitere Testmöglichkeiten und -zeiten eröffnet“.

Apotheke nützt Mrs. Sporty-Räume

Auch in der Salvator-Apotheke im City Center Mödlinger kann man sich des Ansturms kaum erwehren: Inhaberin Dagmar Gruber und ihr Team bieten nunmehr täglich Testmöglichkeiten an: „Wir haben davor an dreieinhalb Tagen getestet. Die Nachfrage war enorm, worauf wir beschlossen haben, unser Testangebot zu erweitern.“

Der Trainingssaal von „Mrs. Sporty“ im City Center Mödling wurde zur Teststation umfunktioniert: Salvator Apotheke-Inhaberin Dagmar Gruber (M.) mit den Testern Caroline Nitsch (r.) und Moritz Radlherr (l.). Schüller, Schüller

Die Ausweitung war auch aus einem Grund möglich: Getestet wird in Kooperation mit Ursula Targler in den Mrs. Sporty-Räumlichkeiten: „Ich bin wirklich dankbar, dass wir nun die Möglichkeit haben, die Testungen in ihrem Fitnessclub durchzuführen“, betonte Gruber. Alles habe „sehr gut geklappt. Die Leute sind gut auf die Tage verteilt, es kommt auch nicht mehr zu längeren Wartezeiten“. Pro Tag werden zwischen 50 und 70 Personen getestet. Um die Testmöglichkeiten der Salvator Apotheke wahrnehmen zu können, ist eine Anmeldung unter apotheken.oesterreich-testet.at erforderlich. Für Personen ohne Internetzugang ist auch die Terminbuchung über 0800 220 330 möglich.