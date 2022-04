Mödling: Das Lachen ist ritterlich

Werbung

In einer stets stressreichen und vor allem Pandemie-geprägten Zeit finden einige Personen Ausgleich beim Verein Schlaraffia „An der Klausen“ im Beethoven-Haus in der Hauptstraße 79.

„Lange konnten wir uns nicht treffen, um uns mit künstlerischen Beiträgen und an viel Witz und Humor eingebettet in einem ritterlichen Spiel zu erfreuen“, merkte Ritter (Rt.) Gablius an, hinter dem sich niemand Geringerer als Gerhard Reisner, Leiter des Pflege- und Betreuungszentrums Mödling, verbirgt.

Jetzt war es endlich wieder soweit, freut sich Reisner: „Zu einem ritterlichen Spiel gehört ein Ritterschlag. Und nach über zwei Jahren Pause konnten wir wieder einen Ritterschlag in unserer Burg, wenn auch nur eingeschränkt, durchführen.“ Die neuen Ritter „Rt. Semi-Narr“ (Alexander Seidl) und „Rt. Hand aufs Herz“ (Wolfgang Blecher) wurden von „Rt. Gruamlamperl“ (Michael Brettenthaler) nicht weniger als vier Jahre darauf vorbereitet.

Den Ritterschlag nahm „Rt. Biss du narrisch“ (Thomas Hocevar) mit Unterstützung von „Rt. Gablius“ vor.

Freitagstreffen in der „Liechtensteinburg“

Die Mitglieder des Vereines Schlaraffia „An der Klausen“ treffen einander von Oktober bis April jeden Freitag im Beethoven-Haus in einem Keller, den man „Liechtensteinburg“ nennt. „Künstlerische Beiträge und viel Humor sind die Basis, auf dem unser ritterliches Spiel aufsetzt“, erklärt Reisner.

Gegründet wurde Schlaraffia vor über 160 Jahren im Theater in Prag, sie ist neben den deutschsprachigen Ländern Österreich, Schweiz und Deutschland auf der ganzen Welt zu finden.

Für Reisner ist „Schlaraffia an der Klausen“ ein guter Ort, um eine anstrengende Woche ausklingen zu lassen und mit Freunden guter Musik zu lauschen, Gedichte und Vorträge zu hören und sich selbst mit Gedichten einzubringen. Dabei kommen die gegenseitige Wertschätzung und der Humor niemals zu kurz“.

