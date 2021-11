Lichtermeer gefällt nicht allen

Die gleiche Event-Firma, die im Sommer für die Klangwelle verantwortlich war, hat den Schlosspark jetzt im Auftrag der Schloss Laxenburg Betriebsgesellschaft in einen Ort verwandelt, wo entlang eines vorgegebenen Parcours allerlei Lichtwesen, beleuchtete Bäume und verschiedenste Klänge zu erleben sind.

Die Intention der Event-Agentur und der Betriebsgesellschaft ist es, „den Schlosspark im Sinne seines Gründungsauftrages von 1962 der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, und entsprechend zu bespielen“, erläutert Robert Dienst, einer der beiden Schloss Laxenburg Betriebsgesellschaft-Geschäftsführer.

Kritik: Tierwohl gefährdet, Umwelt belastet

Kritik gibt es vor allem daran, dass nun der Park in ein „Disneyland verwandelt wird, die Tiere im Park unter der Lichtverschmutzung leiden, die Umwelt wird belastet, es ist eine Verkitschung, Beschallung, inklusive Parkplatzproblematik und vieles mehr“, wie etwa die Laxenburgerin Rosa Spitzauer kritisiert.

Dienst ist anderer Ansicht: „Es mag sein, dass das Thema Umweltschutz durch die Klimakonferenz in Glasgow jetzt in aller Munde ist, aber der Schlosspark ist 280 Hektar groß. Deshalb glaube ich nicht, dass die Fauna und Flora durcheinandergebracht wird, die Tiere haben genug Rückzugsmöglichkeiten, außerdem ist das Verlassen des vorgegebenen Weges streng verboten.“ Was die Beleuchtung betrifft, verweist Dienst darauf, „was in Gemeinden und Einkaufszentren vor Weihnachten alles inszeniert wird.

Das steht in keiner Relation zu der Beleuchtung, die jetzt im Park zu sehen ist.“ Die Klangwelle habe bewiesen, dass die Parkplätze 2 und 3 gut angenommen werden. „Es gab kein Parkplatzchaos und ich gehe davon aus, dass es auch jetzt keines geben wird.“

„Es ist sehr gut gemacht, ich bin mit meinen Pfadfindern oft in Wald und Flur unterwegs, um weggeworfenen Müll wegzuräumen, hier ist ja gar nix. Man muss die Kirche mal im Dorf lassen.“ Besucher aus Ostdeutschland

Ein NÖN-Lokalaugenschein am Freitag zeigt, dass Menschen vor dem Ticket-Schaltern Schlange stehen.

Laxenburger haben zum Event freien Parkzugang, wie ansonsten auch. Ein Herr aus Ostdeutschland ist jedenfalls begeistert: „Es ist sehr gut gemacht, ich bin mit meinen Pfadfindern oft in Wald und Flur unterwegs, um weggeworfenen Müll wegzuräumen, hier ist ja gar nix. Man muss die Kirche mal im Dorf lassen.“ Gegen acht Uhr flaut der Besucheransturm ab.

Jetzt wird es wirklich romantisch im Park. Die Lichtershow ist bis 22 Uhr zu bestaunen. Auch Parkplätze unmittelbar vor dem Parkhaupteingang sind jetzt wieder zu haben.