In Maria Enzersdorf sperrten sich zwei Kinder mit ihrem Vater aus und konnten nicht mehr in die Wohnung. Der Schlüssel steckte innen.

Nach kurzem Überlegen wählte der Vater den Notruf, woraufhin die Freiwillige Feuerwehr Maria Enzersdorf zur Türöffnung ausrückte. Nach wenigen Minuten konnten drei Fahrzeuge zum Einsatzort ausrücken und der Einsatzleiter erkundete die Lage.

Da die Balkontüre geöffnet war, wurde an der Rückseite des Mehrparteienwohnhauses das Hubrettungsfahrzeug in Stellung gebracht und so konnte ein Feuerwehrmann in die Wohnung einsteigen und die Eingangstüre öffnen.

Um den kleinen Schreck zu mildern, übergab Feuerwehrkommandant Martin Gall einem der Kinder ein so genanntes Schocktier, das er natürlich behalten darf.

Nach rund 30 Minuten rückten die 13 Feuerwehrleute wieder in das Feuerwehrhaus ein.