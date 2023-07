Öffis kostenlos testen

Ab sofort gibt können sich die Hennersdorfer Bürgerinnen und Bürger eines von zwei Schnuppertickets ausborgen. Diese sind gültig in allen Verbundlinien des Öffentlichen Verkehrs in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Jeder kann sich ein Schnupperticket an sechs Tagen im Monat gratis ausborgen.

„In den letzten Jahren konnten wir gemeinsam mit unseren Partnern VOR und Land Niederösterreich zahlreiche Verbesserungen des Angebots der öffentlichen Verkehrsmittel erreichen. Mit dem Schnupperticket geben wir nun den Hennersdorferinnen und Hennersdorfern die Möglichkeit, die Öffis in der Ostregion kennenzulernen und zu testen. Wir hoffen, damit viele Nutzerinnen und Nutzer vom Umstieg auf Bahn und Bus überzeugen zu können“, erklärte Bürgermeister Thaddäus Heindl, ÖVP. Reservierungen unter

www.schnupperticket.at