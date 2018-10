Bürgermeisterin Andrea Stipkovits, SPÖ, machte ihrem Ärger über einen Artikel über den Gemeindehort, erschienen in einer Gratiszeitung, vor versammelten Gemeinderat Luft. In dem Artikel wurde die Situation rund um den Schülerhort der Gemeinde erörtert, dessen Organisation komplett umgestellt werde.

Es solle auf das Modell „Offener Hort“ hinauslaufen, das befürchtet auch ÖVP-Gemeinderätin Sabine Brauneder-Obruca, die bei dem Elternabend, der den Stein und damit den Artikel ins Rollen brachte, ebenfalls dabei war. Dass eine andere Hortform in Erwägung gezogen wird, sei laut Brauneder nur am Rande erwähnt worden, habe bei den Eltern aber für massive Verunsicherung gesorgt. „Wir wollen einfach nicht plötzlich vor vollendete Tatsachen gestellt werden“, so die ÖVP-Gemeinderätin im NÖN-Gespräch.

"Das Kindeswohl steht für mich immer an erster Stelle"

Die Ortschefin ist irritiert: „Warum muss ich sofort Medien informieren, wenn ich nicht einmal noch weiß, was Sache ist. Ich wurde in dieser Zeitung als unverantwortlich dargestellt, und das von einer Mutter, die erst vier Monate in Vösendorf wohnt. Nachsatz: „Wenn ich etwas genau wissen will, dann erkundige ich mich einmal auf der Gemeinde. Das Kindeswohl steht für mich immer an erster Stelle.“

Amtsleiter Josef Bauer informiert, dass die Leitung des Vösendorfer Kinderhortes gemeinsam mit dem Hortteam dabei sei, in enger Abstimmung mit der Hortaufsicht des Landes NÖ, modernere Formen des Hortbetriebes zu evaluieren. Nach der internen Evaluierungsphase sollen der Gemeinderat und zeitnah auch die Eltern der Hortkinder in den Entwicklungsprozess eingebunden werden.