HLW Biedermannsdorf: 40 Jahre Top-Ausbildungsstätte

War der Anspruch der HLW (Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe) Biedermannsdorf, am 1. August 1982 als Expositur der HLA Baden gegründet, „gute Hausfrauen“ auszubilden, bleibt die Vision der Schule bis heute gleich: die Schülerinnen und Schüler auf ein erfülltes Berufs- und Privatleben vorzubereiten.

Denn die Direktoren der Schule, begonnen bei Gründungsdirektor Herbert Pfeiler bis hin zur seit 2018 amtierenden Schulleiterin Brigitte Schmid waren immer darum bemüht, den Nerv der Zeit zu treffen, was die fachliche und menschliche Ausbildung ihrer Schülerinnen und Schüler betrifft.

Vom Kloster zur Ausbildungsstätte

Dabei begann alles im Herbst des Schuljahres 1982/83 mit 189 Schülerinnen im Gebäude des ehemaligen Borromäums. Als die Schwestern von der Kongregation vom hl. Karl Borromäus die gewerbliche Frauenschule nicht mehr fortführen konnten, erwarb die Gemeinde unter Bürgermeister Leo Eichinger, ÖVP, das ehemalige Kloster. Die Generalsanierung wurde am 28. November 1983 abgeschlossen.

Doch die Zeiten sind schwierig geworden, wie kann Schule gelingen, angesichts von Krisen wie der Corona-Pandemie oder dem Krieg in der Ukraine? Dafür gäbe es kein „Patentrezept“ machte Schmid klar. Aber man müsse „ihre Kreativität, Problemlösungskompetenz und Resilienz stärken, indem man ihnen ausgezeichneten Umgang mit Neuen Medien und Technologien lehre, kritisches Denken und Demokratiebewusstsein beibringe sowie Kreativität beim Lösen von Problemen mitgeben. Und man muss es schaffen, kollektive Lösungsbegabungen zu entwickeln, egal ob die Zukunft vorhersehbar ist oder nicht“.

Daran arbeiten alle Lehrerinnen und Lehrer in der Schule, sei es in den neuen Vertiefungen „Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement“ sowie „Kreativität- und Projektmanagement“ oder beim Lernen der Kochbasics. Der Schulchor bereitete den Ehrengästen „Gänsehautmomente“, wie Karoline Meschnigg, Gruppenleiterin aus dem Bildungsministerium, betonte. Und Landtagspräsident Karl Wilfing, ÖVP, erinnert sich „an Lehrer zurück, die es geschafft haben, Schule so erlebbar zu machen, dass ich heute noch gerne zurückdenke“.

Überraschung zum Schluss: Brigitte Schmid wurde zur Oberstudienrätin ernannt.

