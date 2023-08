Nur eine neue Frau Direktor im Bezirk Mödling

Albin Schuller, Leiter der Bildungsregion 5 (Baden und Mödling) sieht dem Schulbeginn entspannt entgegen. Er betont: „Alle Schulen der Bezirke Baden und Mödling sind gut auf den Schulbeginn vorbereitet. Etwaige Personalabgänge aufgrund von Pensionierungen etc. konnten durch Neuaufnahmen ersetzt werden. Die leicht steigenden Schülerzahlen der gesamten Bildungsregion können somit weiterhin qualitätsvoll beschult werden.“ Bei den Direktorinnen und Direktoren zeichnen sich keine großen personellen Wechsel ab, davon ausgenommen ist die Volksschule Maria Enzersdorf. „Hier wurde Frau Nina Hühnel mit der Schulleitung betraut“, berichtet Schuller. Die Beschulung und besondere sprachliche Förderung ukrainischer Schülerinnen und Schüler soll auch im kommenden Schuljahr engagiert fortgesetzt werden.

Nina Hühnel hat zehn Jahre in einer Volksschule im siebenten Wiener Gemeindebezirk unterrichtet. Vier Jahre lehrte sie in der Südstadt, die letzten zwei Jahre unterstütze sie dabei tatkräftig Direktorin Waltraud Hemm. „Im Juni ist mir empfohlen worden, mich für die Schulleitung in der Volksschule Maria Enzersdorf zu bewerben, da die Direktorin ein Sabbatical genommen hat“, erzählt Hühnel der NÖN. Besonders am Herzen liegt ihr die Sonderpädagogische Förderung von Kindern, ein Bereich, in dem sie auch gearbeitet hat.

Volksschule Münchendorf vor der Eröffnung

Die Münchendorfer Schülerinnen und Schüler hingegen werden in einer erweiterten und sanierten Schule das neue Schuljahr beginnen. Eine Führung durch den Zubau mit Bürgermeister Josef Ehrenberger, SPÖ, zeigt, dass die Bauarbeiten am Gebäude selbst abgeschlossen sind. Hell, offen und freundlich präsentiert sich der Schulzubau mit dem Herzstück der neuen Mehrzweckhalle, die sowohl von den Schülern als Essensbereich genutzt wird, aber auch extern angemietet werden kann.

Gemeindebedienstete sind gerade mit dem Einräumen von größeren und kleineren Gegenständen beschäftigt, die in einer Volksschule einfach dazugehören: Buntpapier, Stifte und viele nützliche Dinge mehr. Gestaltet wird noch der Außenbereich, stolz ist der Bürgermeister auf die Solewärmepumpe, mit der die Schule beheizt wird. Obwohl der Schulzubau unbedingt notwendig war, geriet das ursprüngliche verschränkte Ganztageskonzept kurzfristig ins Wanken. „So etwas haben wir noch nie erlebt, wir hätten beinahe nicht die erforderliche Anzahl an Schülerinnen und Schülern zusammengebracht, um diese Schulform anbieten zu können“, erläutert Ehrenberger. 13 Kinder sind dafür notwendig. Ehrenberger macht den Wandel in der Arbeitswelt in Richtung Homeoffice für diesen Trend verantwortlich.

In Vösendorf wird es Ganztagesklasse in verschränkter Form geben

Vösendorfs Bürgermeister Hannes Koza ist vom Erfolg der neuen verschränkten Form des Ganztagesunterrichts überzeugt. Foto: Gemeinde Vösendorf

In Vösendorf hingegen hat Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP, die Idee der verschränkten Schulform aufgegriffen. Zum ersten Mal wird es hier eine Ganztagesklasse in verschränkter Form geben. Koza ist überzeugt: „Mit der neuen Ganztagesklasse gehen wir einen innovativen Bildungsweg, der für Kinder und Eltern große Vorteile bringen wird. Durch diese moderne Form der Unterrichtsgestaltung werden Lern- und Freizeiteinheiten auch zu einer Entlastung der Familien führen.“ Die Ganztagesklasse findet täglich von 8 bis 16 Uhr statt, am Freitag ist eine vorzeitige Entlassung ins familiäre Wochenende möglich.

Außerdem wird es ein vielseitiges Freizeitangebot in Kooperation mit Vösendorfer Vereinen geben. Eine weitere Betreuung nach 16 Uhr wird ebenfalls über eine Anmeldung im Kinderhort „Vösolino“ möglich sein.

In Guntramsdorf gibt es einen starken Zulauf an Schülern, noch hält die Infrastruktur dem steigenden Bedarf stand. Bildungsgemeinderätin Gabriele Pollreiß, SPÖ, begründet dies mit der Rolle des Orts „als Umlandgemeinde: Die Schülerzahlen entwickeln sich sehr gut, in der Neuen Mittelschule haben wir heuer so viele Anmeldungen wie noch nie und mussten sogar Schüler abweisen.“ Pollreiß glaubt, dass vor allem die MINT-Schulschwertpunkte als Anziehungspunkt wirken: „Bei uns funktionieren die pädagogischen Schwerpunkte und die Sprachförderung einfach toll, wir haben daher großen Zulauf aus den umliegenden Gemeinden.“

Ausgebaut müssten Volks- und Mittelschulen derzeit trotz des regen Zulaufes noch nicht: „Aktuell wird der Kindergarten in der Rennerstraße aufgestockt und um eine Krabbelstube erweitert. Dadurch werden Räumlichkeiten für die angrenzende Volksschule frei, die für die schulische Nachmittagsbetreuung genutzt werden können.“ Denn der Bedarf nach einer Nachmittagsbetreuung steigt, die Gemeinde ergänze daher „das bewährte Betreuungssystem von Kidspoint mit Schulassistenten von der Gemeinde und versucht so – in Absprache mit den Direktionen – bei der Betreuung der Kinder zu unterstützen.“ Freizeitpädagogen zu finden, ist derzeit nicht einfach.

Direktorin Renate Koller aus der Brunner Volksschule Schubertstraße erläutert: „Nachdem zwei Nachmittagsbetreuerinnen mit Ende des abgelaufenen Schuljahres gekündigt haben, sind wir noch immer auf der Suche.“ Die Direktorin der Volksschule Wiener Straße in Brunn, Margot Baier, merkt an: „Wir haben ausreichend Personal und bauliche Maßnahmen sind nicht nötig. Unserer Schule geht es gut, wir starten gut aufgestellt in das neue Schuljahr.“

Gymnasium Bachgasse wünscht sich Geld für Sanierung

Elternvereinsobfrau vom Gymnasium Bachgasse Sandra Obermair. Foto: privat

Bei den Gymnasien im Bezirk schaut es anders aus. Sandra Obermair, Elternvereinsobfrau des Gymnasiums Bachgasse in Mödling, wünscht sich mehr Geld, damit dringende Renovierungsarbeiten durchgeführt werden können. „Für das Bundesgymnasium Bachgasse wünschen wir uns als Elternverein, dass diese tolle Schule bei den Sanierungen und Renovierungen mehr beachtet wird“, sagt Elternvereinsobfrau Sandra Obermair.

„Wir haben in der Bachgasse ein sehr gutes Klima, ein geräumiges Schulhaus, einen Sportplatz und einen wirklich großen Schulgarten mit vielen Bäumen, Wiesen und Biotop.“ Allerdings sei das Schulgebäude nach 40 Jahren an einigen Stellen dringend renovierungsbedürftig, vor allem die WC-Anlagen brauchen ein „Lifting“.

Obermair freut sich über die gute und konstruktive Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten in der Schule, Direktion, Lehrer, Schulwart, Schülerinnen und Schüler. Umso mehr wünscht sich Obermair, „dass das Budget für Bildung in Österreich endlich aufgestockt wird. Schulen wollen viel tun, leider scheitert es oft am zu kleinen Schulbudget. Auch die Sozialförderungen durch den Elternverein nehmen zu, da Schulveranstaltungen leider oft das Familienbudget sprengen. Wir können als Elternverein durch die Mitgliedsbeiträge der Familien in einigen Fällen helfen, aber es kann nicht sein, dass Eltern für alles selbst aufkommen müssen.“

Die Schulrenovierungen im Mödlinger Gymnasium Keimgasse sind abgeschlossen, im Perchtoldsdorfer Gymnasium ist ein Ende der Bauarbeiten in Sicht. Die beiden Direktoren sind daher zu Beginn des Schuljahres sehr positiv gestimmt. Direktor Michael Päuerl vom Gymnasium Keimgasse erklärt: „Wir starten sehr gut ins neue Schuljahr. Wir haben sehr viele neue Schülerinnen und Schüler. Außerdem sind die Erweiterungs- und Neuerrichtungsarbeiten an unserem Schulgebäude abgeschlossen. In unserem Zubau haben 18 neue Klassen Platz und das alte Gebäude wurde komplett saniert. Außerdem gibt es jetzt eine neue Sportanlage und der Innenhof wurde umgestaltet. Im August war die Übergabe und wir können das gesamte Areal dieses Schuljahr schon verwenden. Darauf freuen wir uns schon sehr.“

Direktor Wolfgang Faber vom Gymnasium Perchtoldsdorf führt aus: „Bei uns beginnen zahlreiche neue Kolleginnen und Kollegen. Wir freuen uns sehr, dass wir da alle offenen Stellen besetzen konnten. Unserer Baustelle, – Zubau und Generalsanierung – geht es sehr gut, da sind wir sogar dem Zeitplan voraus. Die Firmen haben im Sommer Volldampf durchgearbeitet und die Fassade, Fenster und das Dach sind fertig. Jetzt geht es dann an den Innenausbau und Ende dieses Schuljahres können wir dann aus den Containern übersiedeln. Und wenn dann alles fertig ist nächstes Jahr, feiern wir auch unser Schuljubiläum.“