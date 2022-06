Halle als das Herzstück der Ganztagesvolksschule Münchendorf

Werbung

Sportlich mit dem Rad fuhr Bürgermeister Josef Ehrenberger, SPÖ, zur Baustelle Ganztagesvolksschule, wo schon Vizebürgermeister Sebastian Remmert, SPÖ, auf ihn wartete. Der Bürgermeister erläutert: „Man könnte glauben, der Zubau war notwendig, weil wir zusätzliche Klassen benötigen. Das stimmt aber nicht – was hinzukommt, sind Nebenräume, die notwendig sind, um die Aufgaben einer Ganztagesvolksschule zu erfüllen.“

Denn vom Unterricht über die Freizeit über das Mittagessen bis zum Religionsunterricht verschiedener Konfessionen, all das wird dank des Zubaus jetzt Platz finden. „Die Anbindung an den Sportplatz wird künftig so erfolgen, dass er von den Benutzern von außen betreten wird“, merkt Remmert an, „das ist natürlich dann besonders von Vorteil, wenn ein sportliches Ereignis stattfindet, zu dem viele Zuseher kommen“.

Die Veranstaltungshalle, die für viele Zwecke genutzt werden kann, ist für 200 Personen ausgelegt und kann gemietet werden. „Wir hatten in Münchendorf bis jetzt für Events, wie etwa Hochzeiten nur die Möglichkeit des Pfarrstadls. Mit der Veranstaltungshalle gibt es jetzt eine sehr ideal gelegene Möglichkeit, um Feste zu feiern“, merkt Ehrenberger an. Hell und freundlich wirkt die Halle jetzt schon, das ist dem Lärchenholz zu verdanken, das wohnliche Atmosphäre verbreitet. Und es hat noch einen zusätzlichen Nutzen – es wirkt schalldämpfend. Zu Schulzeiten wird die Halle als Speisesaal genutzt.

Einen ganz eigenen Bereich bekommt die Musikschule. „Ich denke, dass durch die Räume, die die Musikschule bekommt, jetzt für Lehrpersonal und Schüler genug Platz zum Üben besteht“, ist Ehrenberger überzeugt.

Auch Platz für die ältere Generation

Auch die Musikschule bekommt einen eigenen Eingangsbereich. Ja, und dann ist da noch ein Raum, der für verschiedene Generationen gedacht ist, ob Alt oder Jung. „Wir hoffen, dass dieser Raum abwechselnd von Senioren oder Pensionisten genutzt wird, ich hoffe, dass sich hier etwas Positives entwickelt“, sagt Ehrenberger. Sorgen bereiten ihm hingegen die Baukosten, die sprunghaft gestiegen sind. Die geplanten fünf Millionen Euro werden nicht halten. Der Ortschef rechnet mit mindestens sechs Millionen Euro. Da ist die Generalsanierung des Altbestandes noch gar nicht berücksichtigt.

„Die Preissteigerungen bei den Baumaterialien sind ein Wahnsinn. Man kann nur hoffen, dass die Fördergeber das auch bei der Förderung entsprechend berücksichtigen“, meint der Bürgermeister. Geheizt wird zukünftig umweltfreundlich mit Tiefenenergie. So ist etwa die Heizung im Turnsaal mit Gas betrieben, das gehört bald der Vergangenheit an. Und auch die Gestaltung rund um die Schule wird sich sehen lassen können: ein Spielplatz ist fest eingeplant.

