Der erste Schritt ist die Errichtung des Kindergarten-Ausweichquartiers. Die Container werden auf der Wiese neben den Tennisplätzen aufgestellt, also in Volksschulnähe. Anfang November sollen die Kindergartenkinder in die Container übersiedeln, denn als erstes wird jener Teil des Volksschulgebäudes weggerissen, der den Kindergarten beherbergt.

SPÖ-Obmann Michael Heidenreich fürchtet ein Verkehr-Chaos und schlägt vor, die Martin Ebner-Gasse ab der Karl Schreiweis-Gasse zu sperren – mit notwendigen Ausnahmen: „Die Karl Schreiweis-Gasse sollte Einbahn werden. Die Eltern könnten dann dort eine Runde fahren und die Kinder aussteigen lassen. Dadurch wäre der Bereich bei der Schule verkehrsfrei und die Schul- und Kindergartenkinder könnten gefahrlos zur Schule gelangen.“

„Ab November können Eltern bequem am Parkplatz des Kaiserbahnhofs parken“, Bürgermeister David Berl

Zudem plädiert Heidenreich für einen Zebrastreifen im Bereich der Einmündung des Weges vom Kaiserbahnhof in die Martin Ebner-Gasse. „Viele Kinder kommen aus dieser Richtung und müssen dort queren.“

Von diesen Plänen hält Bürgermeister David Berl, ÖVP, nicht viel: „Die Projektverantwortlichen der Marktgemeinde haben sich von Beginn an mit den Verkehrsplanern ein passendes Verkehrskonzept überlegt. Dieses bietet sowohl zusätzliche Parkmöglichkeiten in der Früh sowie entlang der Tennisplätze und Kleingärten sichere und verkehrsberuhigte Fuß- und Fahrradwege zur Volksschule.“

Die Lösung: „Ab November können Eltern bequem am Parkplatz des Kaiserbahnhofs parken. Und zwar in der Zeit von 7 bis 10 Uhr, das haben wir mit dem Kaiserbahnhof abgesprochen. Damit können Eltern und Kinder gefahrlos fußläufig zur Volksschule oder zum Kindergartenausweichquartier gelangen.“ Die Martin Ebner-Gasse selbst wird vom Baustellenverkehr freigehalten. Eine Umkehrmöglichkeit wird dennoch geschaffen.

Berl weiß: „Aufgrund der beengten Gegebenheiten werden die Bauarbeiten eine Herausforderung, aber es wurde bereits im Vorfeld sichergestellt, dass für diese geplanten 18 Monate gute Lösungen gefunden werden, die die Beeinträchtigungen für alle so gering wie möglich halten sollten.“

Außerdem konnte gewährleistet werden, dass der bestehende Turnsaal nur im zweiten Schulhalbjahr 2022 für einige Monate nicht genutzt werden kann.

Einen Fußgängerübergang in so einer kurzen Zeit zu beantragen sei „unrealistisch. Das bedeutet eine lange Vorlaufzeit, Verkehrszählungen inklusive“.