Ukrainische Schüler im Bezirk Mödling: Platz & Lehrer fehlen

In ganz Niederösterreich gibt es nach derzeitigem Stand 2048 aus der Ukraine geflüchtete Schülerinnen und Schüler. Zahlen für die einzelnen Bezirke gibt es laut dem für Mödling zuständigen Schulqualitätsmanager Albin Schuller nicht.

„Die Kinder gehen nicht nur bei uns in die Schule, sondern erhalten daneben noch ukrainischen Onlineunterricht“

Petra Slavik

Auch das Sportgymnasium Maria Enzersdorf hat Schülerinnen und Schüler aufgenommen. „Der Erstkontakt läuft immer über Familien und Eltern, die ukrainische Familien betreuen“, sagt Schulleiterin Petra Slavik. Ihr ist es wichtig, „dass die Schüler jetzt einmal ankommen. Die Ukraine ist ja sehr gut aufgestellt, was den Onlineunterricht für die geflüchteten Kinder betrifft. Die Kinder gehen nicht nur bei uns in die Schule, sondern erhalten daneben noch ukrainischen Onlineunterricht“. Seit Montag besuchen 14 Schüler aus der Ukraine das Sportgymnasium, es stellt sich mittlerweile die Frage der räumlichen Unterbringung und wie man Kinder optimal betreut, die traumatisiert sind. „Es ist ein Unterschied, ob die Kinder aus Kiew kommen oder aus einem Gebiet im Osten“, sagt Slavik. Und über allem schwebt die Frage, wie lange die Geflüchteten in Österreich bleiben werden, wie Schulübertritte passieren sollen und wie oder wo die Matura abgelegt werden kann.

Gymnasium-Keimgasse Direktor Michael Päuerl versucht im Vorfeld zu klären, „ob wir als Gymnasium die geeignete Adresse sind oder ob nicht doch eine Pflichtschule der geeignetere Schulort wäre“. Die Platzsituation sei aufgrund der Baustelle – das Gymnasium wird ja ausgebaut – prekär. Sinnvoll wäre es, „sich jetzt zu überlegen, ob die Schüler nicht per Onlineunterricht die vierte Klasse in der Ukraine abschließen sollen“.

Lehrer stehen vor großen Herausforderungen

Direktorin Sabine Schibl von der Jakob Thoma Schule in Mödling ist glücklich, weil es ihr gelungen ist, „eine Deutschförderklasse einzurichten. Das ging aber nur, weil eine Kollegin aus der Karenz zurückgekommen ist. Wir sind alles Pädagoginnen und Pädagogen mit Herz und wissen, dass die Kinder Alltag und Struktur brauchen. Auf der anderen Seite gibt es einfach zu wenig Lehrer, die uns in dieser Situation unterstützen.“ Der Wille, zu lernen, sie bei den Ukrainern jedoch groß, Bildung habe einen hohen Stellenwert. Trotzdem: „Fakt ist, dass ich in Wahrheit überfüllt bin. Wir haben ja auch Integrationskinder, auch diesen Kindern muss ich gerecht werden. Und es kommen Kinder vom Gymnasium in die Mittelschule zurück.“

„Ich appelliere, dass es einen Erlass des Bildungsministeriums gibt, damit die Kinder mit ihrer jetzigen Klasse mitgehen können, auch wenn sie jetzt noch nicht so gut Deutsch sprechen.“

Sabine Schibl

In der Mittelschule Brunn sind 23 Kinder aus der Ukraine aufgenommen. „Ab dem Moment, wo die Schüler in meinem Sprengel Hauptwohnsitz gemeldet sind, kommen sie zu mir“, sagt die scheidende Direktorin Silvia Weginger. Kamen erst gut situierte Familien aus dem Westen der Ukraine, sind es jetzt Schüler aus dem Osten, wo der Krieg tobt, wie in Charkiw und die traumatische Situationen erleben mussten. Es fehle an Personal, um Deutschförderunterricht anbieten zu können. Und es fehle ein Ausblick auf den Herbst, wie es dann mit den ukrainischen Kindern weitergeht.

„Ich appelliere, dass es einen Erlass des Bildungsministeriums gibt, damit die Kinder mit ihrer jetzigen Klasse mitgehen können, auch wenn sie jetzt noch nicht so gut Deutsch sprechen.“ Optimal wäre es, „ukrainisches Personal aufzunehmen, egal ob es sich um ausgebildetes Lehrpersonal handelt oder nicht. Wir brauchen diese Unterstützung dringend, etwa für Übersetzungstätigkeiten. Was viele vergessen: Auch Covid ist noch nicht vorbei, was auch zum Lehrermangel beiträgt.“

Hilfe im Schulalltag

