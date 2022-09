Kreative Präsentation in der MODE PRODUKT Mödling

„Couchgeflüster“ war das Thema des Schulevents (=Tage der offenen Türe) der „MODE PRODUKT“-Mödling-Schule.

Über 1.200 Besucherinnen und Besucher waren an vier aufeinanderfolgenden Abenden vom Potpourri an Kreativität, das in eine unterhaltsame Rahmenhandlung eingebettet wurde, begeistert.

Die Schüler der PRODUKT-Klassen gewährten Einblicke in die Unterrichtsgegenstände Medienwerkstatt, Produkt-Management und Projekt-Atelier, die der MODE-Klassen überzeugten mit ihren neuen Kollektionen zu den Themen „Business“, „Gala“ und „Antike“.

Das Drehbuch der Rahmenhandlung stammt aus der Feder von Choreografin Andrea Girsch, die gemeinsam mit der Choreografin Susanne Rietz und Fachvorständin Ulla Reithmayr die Regie übernommen hat.

