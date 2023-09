Schulmusical: Hoffnung für die Straßenkinder

Es ist kein einfaches Thema, das man sich für das Projekt ausgesucht hat: es geht um ein rumänisches Geschwisterpaar, das von seinem ärmlichen und gewalttätigen Zuhause wegläuft und sich einer Gruppe von Straßenkindern anschließt. Nach einiger Zeit trennen sich die Wege der Geschwister und das Schicksal nimmt seinen Lauf.

Ein Musical bringt man nicht von einem Tag auf den anderen auf die Bühne – und so starteten die Vorarbeiten schon vor mehr als zwei Jahren. Da erfuhren die Schülerinnen und Schülern der aktuellen 8a im Rahmen des Deutschunterrichts Näheres über das Leben der rumänischen Straßenkinder, die in den Kanalsystemen von Bukarest Zuflucht suchten. Ausgehend von furchtbaren familiären Situationen während der Diktatur Nicolae Ceausescus von 1965 bis 1989 wurde deren Zahl 1990 auf mehr als 100.000 geschätzt. Auch heute leben ebendort noch immer Kinder auf der Straße.

Tiefe Betroffenheit veranlasste die Schülerinnen und Schüler, in dieses Thema regelrecht einzutauchen und schließlich die exemplarische Geschichte zweier Straßenkinder als Buch und Textgrundlage für das Musical „Hoffnungskinder“ zu gestalten. Für die Musik konnte der österreichische Komponist Günther Fiala gewonnen werden, der bei der Vertonung der Texte auch musikalische Ideen der Jugendlichen aufnahm. So ist ein Musical entstanden, das einen Einblick in das Leben der Straßenkinder Bukarests gibt und zeigen soll, dass aus Straßenkindern „Hoffnungskinder“ werden können, wenn ihnen Geborgenheit geschenkt und Ausbildung ermöglicht wird.

Premiere und Uraufführung sind am 28. September um 19.30 Uhr im Burgsaal Perchtoldsdorf, eine weitere Vorstellung steht am 29. September um 19.30 Uhr an. Kartenvorverkauf im Info Center Perchtoldsdorf, Marktplatz 10 oder unter

https://shop.eventjet.at/perchtoldsdorf/event