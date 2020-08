Erstmals Haselnussgeist an Fachschule Gießhübl erzeugt .

An der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Gießhübl wird intensiv an der Veredelung und Vermarktung von bäuerlichen Produkten gearbeitet. So kultivierte man zu Versuchszwecken eine Anlage mit speziellen Haselnusssträuchern. Nach der ersten Ernte der Haselnüsse im vorigen Jahr gab es nun die Premiere für den selbst erzeugten Haselnussgeist.