HTBL Mödling: Kultur trifft Unterrichtsverwaltung

Der Festakt gliederte sich in einen kulturellen, ehrenden und kulinarischen Teil.

Die zu Ehrenden und Ehrengäste wurden kulturell von Alexander Sedivy verwöhnt! 1000 mal ist er im Ensemble des Kabarett Simpl aufgetreten – wir durften exklusiv ein „Best of“ seiner Soloprogramme genießen!

Die Dankesworte und Überreichungen der Urkunden und Ehrenzeichen für 40 Jahre und 25 Jahre Mitgliedschaft in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst nahmen die GÖD Vors. Stv. und Bereichsleiterin Frauen Monika Gabriel und der GÖD NÖ Vorsitzende Ing. Matthias Deiser MSc vor.

Bildungsdirektor NÖ HR Mag. Karl Fritthum bedankte sich nicht nur für die äußerst gute Zusammenarbeit mit der Personalvertretung, sondern auch für den Einsatz der Kolleg*innen in der täglichen Arbeit in der Bildungsdirektion und in den Bundeschulen vor Ort.

Der Vorsitzende der Unterrichtsverwaltung NÖ Robert Kugler betonte in seiner Rede, dass es in diesen schwierigen und herausforderten Zeiten etwas Besonderes ist, einer Gesinnung wie der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 25 oder 40 Jahre die Treue zu halten.

Vielen Dank an die Ehrengäste, GÖD Stv. und Bereichsleiterin Frauen Monika Gabriel, BV3 und ZA Vorsitzender und Jubilar HR Johann Pauxberger, GÖD NÖ Vorsitzender Matthias Deiser, Bildungsdirektor HR Mag. Karl Fritthum und Landesdirektorin der ÖBV für NÖ-Süd und Burgenland Isabella Kochmann, die durch ihre Anwesenheit diesem Festakt einen sehr hohen Stellenwert und Wertschätzung gaben.

Ein großes Dankeschön auch an die Hausherren Direktor DI Hannes Sauerzapf und Verwaltungsleiter Amtsdirektor Herbert Leitner für die Möglichkeit diesen Festakt in der HTBL Mödling stattfinden lassen zu können.

Als Abschluss lud das Team der Unterrichtsverwaltung zum kulinarischen Teil des Festaktes in die Mensa der HTBL Mödling.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.