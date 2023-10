Enes Bayram hat ein offenes Ohr für die HTL Mödling-Schüler

Enes Bayram aus der 4A der Abteilung „Wirtschaftsingenieure“ ist Schulsprecher der HTL Mödling. Als erste Stellvertreterin fungiert Amelie Glieber (5A Maschinenbau), als zweiter Stellvertreter Markus Steiner (5A Maschinenbau). Matteo Kowar (5B Bautechnik-Umwelttechik) und Mark Seitz (4A Gebäudetechnik) runden das Schülervertretungsteam ab.

Bayram beschreibt sich als „teamfähig und kommunikativ“ und verspricht, „gemeinsam für positive Veränderungen an der Schule zu sorgen“. Glieber konnte in den vergangenen Jahren Erfahrungen als Klassensprecherin, Abteilungssprecherstellvertreterin sowie stellvertretende Schulsprecherin Erfahrung sammeln. Steiner war im Vorjahr bereits als Schülervertreter engagiert.

Gemeinsam will sich das Team „mit neuer Motivation für ein besseres Klima in der Schulgemeinschaft einsetzen“, offen für Anregungen und Ideen der Schülerinnen und Schüler sein und unter anderem für die kostenlose Bereitstellung von Damenhygieneartikel in den Toiletten sorgen.