Der Schulstart naht, am Montag geht’s für alle wieder los. Trotz der erschwerten Umstände sieht Schulqualitätsmanager Josef Fürst, Abteilungsleiter der „Bildungsregion 5“ (Bezirke Bruck an der Leitha, Mödling, Baden), der Saison 2020/2021 optimistisch entgegen. Vor allem die „Sommerschule“, ein zweiwöchiges Programm zur individuellen und gezielten Förderung von Schülerinnen und Schülern zur Festigung der Unterrichtssprache „Deutsch“, laufe „hervorragend. Alle sind motiviert, die Schüler nehmen’s sehr ernst“. Es würden nur wenige Teilnehmer fehlen, die seien allerdings alle entschuldigt.

Den Unterricht leiten Lehrer, Studenten und auch Buddys (Schüler höherer Schulen) – allesamt auf freiwilliger Basis.

In der Bildungsregion sei zudem „kein Lehrermangel festzustellen. Die Personalplanung ist abgeschlossen“, ist Fürst zufrieden. Auch der Corona-Fahrplan stehe im Großen und Ganzen, berichtet Fürst im NÖN-Gespräch: Falls eine Pädagogin oder ein Pädagoge ausfalle, greife man auf einen Pool zurück. Und hegt ein Lehrer Verdacht, ein Schüler könnte das Virus in sich tragen, erfolgt die Meldung an die Direktion. Die Schulleitung nimmt Kontakt mit der Gesundheitsbehörde auf, die alle weiteren Schritte veranlasst. Eines stellt Fürst auch klar: „Aufgrund von reinen Verdachtsfällen sperren wir keine Schule.“

Bildungs- Schulqualitätsmanager Josef Fürst, Abteilungsleiter der „Bildungsregion 5".

Auch für den Worst Case ist vorgesorgt. Kommt es erneut zum „Distance Learning“, dann „haben wir aus den vergangenen Monaten gelernt. Jede Schule muss sich auf eine Online-Plattform einige. Welche, überlassen wir den Schulen“.

Personelle Änderungen in mehreren Schulen

Personelle Änderungen im Volksschulbereich gibt es mehrere, weiß Schulqualitätsmanagerin Monika Dornhofer: Dagmar Pokorny übernimmt die Kar Stingl-Volksschule Mödling, Waltraud Hemm die VS Südstadt, Barbara Hieß wurde mit der vorübergehenden Leitung der VS Kaltenleutgeben betraut, ab Oktober ist VS Hinterbrühl-Direktorin Barbara Krems auch für Gaaden zuständig.

1.127 Taferlklassler bahnen sich am Montag erstmals den Weg in ihre Schulen, gleich 77 davon in die Wiener Neudorfer Volksschule: Dort gibt’s heuer einen Schulversuch mit einer Bläser- uns Streicherklasse in Kooperation mit der Musikschule, verrät Direktorin Marion Amri.

Zubau in Wiener Neudorf vor Eröffnung

Anti-Corona-Maßnahmen werden „sehr ernst genommen. Es gibt einen Desinfektions- und Reinigungsplan. Wir haben auch CO -Wächter angeschafft, damit man sieht, wann man lüften muss“, erklärt Amri. Erfreuliches gibt es über den Zubau zu berichten; dieser wird etwa rund um die Herbstferien in Betrieb genommen. Untergebracht werden dort dann zwei Klassen sowie Freizeiträume.

Katharina Hussian, Direktorin der Volksschule Roseggergasse in Perchtoldsdorf, ist bemüht, „den Kindern so viel Normalität wie möglich zu geben“. Dass im Gegensatz zum letzten Semester, in diesem Schuljahr wieder mehr möglich ist, erleichtere aber nicht unbedingt das weitere Vorgehen. „Eine Kollegin hat beispielsweise schon im Juni sehr vorsichtig Projekttage geplant. Zu berücksichtigen war eine kostenlose Stornierung, für den Fall der Fälle“, berichtet Hussian.

Daniela Berl, Elternsprecherin der VS Laxenburg, hofft das Beste für den kommenden Schulstart. Viele Eltern seien zwar froh, dass die Kinder bald wieder in die Schule gehen, „eine gewisse Sorge und Ungewissheit schwingen jedoch mit. Die Doppelbelastung war im Frühjahr für viele Haushalte eine große Herausforderung“, betont Berl: „Homeschooling über einen längeren Zeitraum wird es diesen Herbst hoffentlich nicht mehr geben.“ Auch aus Sicht der Kinder sei „der soziale Austausch sehr wichtig, Freundschaften und Kontakte müssen gepflegt werden“. Vonseiten der Schule erhofft sich Berl „ausreichend Informationen und offene Kommunikationskanäle, um etwaige Sorgen der Eltern auch schnell ausräumen zu können“.