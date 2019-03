Die beiden Bezirke Wien-Liesing und Mödling sind gemeinsamer Lebensraum für rund 220.000 Menschen. Arbeit, Freizeit, Schule und Wohnen finden abwechselnd in Wien und Niederösterreich statt. Der Süden von Wien ist am stärksten von Auto-Pendlern betroffen. Mehr als 250.000 Personen sind hier täglich unterwegs. Für die Grünen Gründe genug, eine Öffi-Offensive zu fordern. Nicht nur, was den Ausbau der Südbahnstrecke betrifft. In erster Linie soll eine Jahreskarte für Mödling-Wien her; sprich, die Kernzone ausgeweitet werden. Um diese Forderung zu unterstreichen, haben die Grünen eine Petition ins Leben gerufen, die mindestens 10.000 Unterschriften erreichen soll.