Freiwillige sichern die Zebrastreifen in Guntramsdorf

Der Schulweg für alle Kinder der Volksschule 1 im Zentrum soll bald sicherer werden. Auf Initiative von Sophie Moser und Julia Schilling vom Elternverein hat sich SPÖ-Gemeinderat Peter Waldinger um die Organisation einer ehrenamtlichen Schulwegpolizei gekümmert: „Der Elternverein ist an uns herangetreten, um verschiedene Maßnahmen zu besprechen, die den Schulweg sicherer machen können. Bei einer gemeinsamen Begehung mit Direktion, Polizei, Gemeindevertretern und Elternverein wurde besprochen, wie die Sichtweiten verbessert werden könnten“, erklärte Waldinger.

Zunächst wurde überlegt, bestehende Schutzwege neu zu markieren und zu prüfen, „ob eine Möglichkeit besteht, zusätzlich einen neuen Zebrastreifen kundzumachen: „Wir haben dann die Idee des Elternvereins aufgegriffen, durch eine zusätzliche Schulwegsicherung mit Freiwilligen zwischen 7.30 und 8 Uhr die bestehenden Übergänge sicherer zu machen.“

Behörde hat Grünes Licht gegeben, Schulungen sind bereits erfolgt

So wurde ein Antrag an die Bezirkshauptmannschaft Mödling gestellt, bei einer weiteren Begehung wurde eine zusätzliche Absicherung von zwei Schutzwegen durch freiwillige Helfer als zweckmäßig erachtet: „Als Auflage wurde festgelegt, dass die Freiwilligen Schulungen bei der Polizei absolvieren müssen. Diese wurden bereits durchgeführt“, betont Waldinger. Die Gemeinde sponsert Schutzausrüstung und Signalstäbe.

Insgesamt 15 Freiwillige haben sich gemeldet und sollen nach Erhalt eines entsprechenden Bescheides zu sogenannten Schulwegpolizisten ausgebildet werden. Mit dabei sind auch Waldinger und Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, der „diese Sache sehr gerne unterstützt: Hoffentlich machen viele mit“. Die meisten Ehrenamtlichen sind Eltern, eine Dame macht mit, obwohl sie keine Kinder an dieser Schule hat.

Die Schulwegsicherung soll bei den Schutzwegen an der Heintschelstraße und bei der Querung Mödlinger Straße – Hauptstraße positioniert sein. Die Einsatzzeiten der Freiwilligen sollen via Mail oder WhatsApp-Gruppe koordiniert werden. Waldinger hofft, auch den dritten Schutzweg in der Nähe der Bäckerei Mann besetzen zu können: „Wir werden uns in der Praxis anschauen, wo die meiste Notwendigkeit zur Sicherung besteht.“

Direktorin Elisabeth Masin findet die Initiative „großartig: Wir haben viel Verkehr im Umfeld der Schule, die Wege rundherum gehören jedenfalls gesichert. Es ist toll, dass sich so viele Menschen freiwillig gemeldet haben um den Schulweg unserer Kinder noch sicherer zu machen“.