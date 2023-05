Eine Chance für den Halsbandschnäpper

In dieser Rolle übernimmt das Management die Aufgabe einer fachkompetenten, regionalen Anlaufstelle für verschiedene Nutzer- und Interessensgruppen zu Themen rund um das Europaschutzgebiet und Natura 2000. Zugleich soll mit Unterstützung des Landes Niederösterreich und der Europäischen Union erste Maßnahmen gesetzt werden, die dem Erhalt gefährdeter Lebensräume, Tier- und Pflanzenarten dienen, berichtet Biosphärenpark-Direktor Andreas Weiß: „Unter anderem werden wertvolle Feuchtlebensräume revitalisiert und in ihrem Zustand verbessert.“

Europaschutzgebiet „Wienerwald-Thermenregion“

Die Vielfalt der Natur, die unterschiedlichen Wirtschaftsformen und die wechselvolle Geschichte haben den Wienerwald zu einer einmaligen Natur- und Kulturlandschaft geformt. Die Bedeutung des Europaschutzgebietes „Wienerwald-Thermenregion“ liegt einerseits in seinem in Mitteleuropa einzigartigen Großwaldbestand. Neben den großflächig zusammenhängenden Buchenwäldern sind auch die österreichweit größten Vorkommen an pannonischen Flaum-Eichenwäldern und die submediterranen Föhrenwälder mit endemischen Schwarz-Föhren europaweit prioritär geschützt, andererseits in seinen überaus wertvollen und vielfältigen Grünlandlebensräumen, von denen die seltenen und durch verschiedenste Einflüsse stark gefährdeten Feuchtlebensräume einen hohen Stellenwert in der Schutzgebietsbetreuung einnehmen.

Der Wienerwald und die angrenzende Thermenlinie sind darüber hinaus von entscheidender Bedeutung für den Vogelschutz. Als größtes, zusammenhängendes Laubwaldgebiet des Landes beherbergt der Wienerwald große Bestände einer Reihe Wald bewohnender Vogelarten (Mittelspecht, Halsbandschnäpper, Schwarzstorch). Die extensiv genutzten Wienerwaldwiesen und Weingarten-Komplexlandschaften haben hohe Bedeutung für den Wachtelkönig und die Heidelerche.

Das Europaschutzgebiet Wienerwald-Thermenregion ist Teil des europaweiten Schutzgebietsnetzwerks Natura 2000, welches dem dauerhaften Schutz der natürlichen Lebensräume Europas dienen soll. Gemäß der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten besondere Schutzgebiete ausweisen und Erhaltungsziele und -maßnahmen festlegen, um Arten und Lebensräume zu erhalten oder wiederherzustellen.

Der Wienerwald wurde 2005 mit dem UNESCO-Prädikat Biosphärenpark ausgezeichnet und ist damit einer von 727 Biosphärenparken in 131 Staaten und europaweit der einzige am Rande einer Millionenstadt. Er umfasst eine Fläche von 105.000 Hektar und erstreckt sich über 51 Niederösterreichische Gemeinden und sieben Wiener Gemeindebezirke. Rund 855.000 Menschen sind in dieser Lebensregion zu Hause. Gesellschaft, Politik und Wissenschaft sind eingeladen, bei ihren Projekten möglichst alle Aspekte einer ökologischen, ökonomischen und soziale Nachhaltigkeit zu berücksichtigen.

