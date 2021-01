Im September 2015 schlug Alt-Bürgermeister Werner Burg, SPÖ, Alarm. Das "Wackelkreuz" am Frauenstein, einer 350 Meter hohen Erhebung in Mödling, war verschwunden. Das einzige Gipfelkreuz Mödlings, ein Kunstwerk von Burgs Freund Ludwig Gris aus Wien, konnte in einem Abhang gefunden werden. Die Naturfreunde kümmerten sich um die Renovierung des Kreuzes, es wurde im Sommer 2016 wieder am Frauenstein platziert.

Das Wackelkreuz am Frauenstein in Mödling. Naturfreunde Mödling

Am Sonntagnachmittag kursierten erste Meldungen auf Facebook, wonach am Betonsockel am Frauenstein nur noch Fragmente des Wackelkreuzes zu sehen seien. Kurz darauf kam die Bestätigung. "Unser Gipfelkreuz am Frauenstein ist wieder Opfer von Vandalismus geworden", ärgerte sich Friederike Ruess von den Naturfreunden. Man habe bei der Polizei Anzeige erstattet.