Perchtoldsdorf: Opfer fast nackt im Park angetroffen

Ebendort trafen die Beamten auf mehrere Zeugen und ein Opfer, einen 17-jährigen jungen Mann. Alle Befragten gaben übereinstimmend an, dass zwei unbekannte Täter den 17-Jährigen angestänkert hätten, ihn zwangen, sich bis auf die Unterhose auszuziehen und durch Schläge und Tritte unmissverständlich zu verstehen gaben, dass sie es ernst meinten. Auch eine Schreckschusspistole und ein Messer sollen gezückt worden sein. Mit Kleidung, Schmuck, Handy und Uhr des Opfers flüchtete das Duo. Die geraubten Gegenstände konnten im Nahbereich des Tatortes vorgefunden werden. Die Sofortfahndung durch mehrere Streifen des Bezirkes Mödling, aus Wien und sogar der WEGA, verliefen negativ.

Nach umfangreichen Ermittlungen, Vernehmungen von Zeugen, Sicherung und Vergleich von Bildmaterial, konnten ein einschlägig vorbestrafter 20-jähriger Bulgare und ein 19-jähriger noch unbescholtener Österreicher als Verdächtige ausgeforscht werden.

Gegen den Bulgaren wurden bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt eine Festnahmeanordnung und eine Hausdurchsuchung erwirkt, der Beschuldigte wurde an seiner Arbeitsstelle in Leopoldsdorf festgenommen; er zeigte sich nicht geständig und wurde wegen Verdachts des schweren Raubes, Körperverletzung, Nötigung, Sachbeschädigung, dauernder Sachentziehung und Urkundenunterdrückung in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert. Der vermeintliche 19-jährige Komplize, der ebenfalls nichts mit der Sache zu tun haben will, wurde angezeigt.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.