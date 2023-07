Crash auf Eisenbahnkreuzung in Guntramsdorf

Der 51-jährige Lenker aus dem Bezirk Mödling war mit seiner Frau am Mittwochnachmittag in der Steinfeldgasse unterwegs. Laut Polizei dürfte er das Mopedauto wegen der regennassen Straße nicht mehr rechtzeitig vor der Kreuzung Feldgasse zum Stillstand gebracht haben; die Zuggarnitur - aus Baden kommend - rammte den Wagen seitlich und schob ihn einige Meter vor sich her. Entgegen anders lautenden Einsatzmeldungen wurde keine Person im Fahrzeug eingeklemmt. Ein technische Menschenrettung durch die Freiwillige Feuerwehr Guntramsdorf war daher nicht notwendig.

Die Rettungskräfte vor Ort, darunter die Rotkreuzwagen (RTW) aus Mödling und Baden sowie der Bezirkseinsatzleiter aus Baden und das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) aus Mödling, kümmerten sich um die schnellstmöglich medizinische Versorgung der beiden Verletzten. Zusätzlich unterstützte der Rettungshubschrauber Christophorus 3 aus Wiener Neustadt die Rettungsmaßnahmen. Beide Unfallopfer wurden in Krankenhäuser gebracht.