Münchendorf: Lenker nahm nach tödlichem Crash Reißaus

Eine 66-jährige Frau aus dem Bezirk Mattersburg war auf dem ersten Fahrstreifen der A3 in Fahrtrichtung Burgenland unterwegs. Auf der Rückbank saß eine 69-jährige Eisenstädterin. Ein 24-jähriger Eisenstädter soll Polizeiangaben zufolge aus bislang unbekannter Ursache in Höhe der Abfahrt B16 Münchendorf auf das Fahrzeug der 66-Jährigen aufgefahren sein. Durch die Wucht des Aufpralles wurde deren Auto im Heckbereich stark deformiert und kam quer zur Fahrtrichtung auf dem zweiten Fahrstreifen zum Stillstand. Das Fahrzeug des 24-Jährigen wurde rechts in die Leitschiene geschleudert und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Für die 69-jährige Frau am Rücksitz kam trotz des raschen Einsatzes der Rettungskräfte jede Hilfe zu spät, sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die 66-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Meidling geflogen werden.

Rätsel gibt der vermutliche Unfallverursacher auf, denn der junge Mann verließ unmittelbar nach der Kollision über ein angrenzendes Feld den Unfallort. Da aufgrund der schweren Schäden an seinem Fahrzeug davon ausgegangen wurde, dass auch er erheblich verletzt sein dürfte, wurde umgehend eine Fahndung mit zahlreichen Bezirkskräften, der Flugpolizei und einer Drohne eingeleitet, die ergebnislos verlief.

Video: Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf

Nach Abflug des Notarzthubschraubers und Freigabe der Unfallstelle durch die Polizei erfolgte die Bergung der verstorbenen Person. „Diese psychisch belastende Aufgabe wurde durch erfahrene Kameraden durchgeführt. Zur ersten Verarbeitung des Erlebten wurde nach dem Einrücken eine Einsatz-Nachbesprechung mit allen freiwilligen Feuerwehrmännern durchgeführt“, erklärte Walter Wistermayer, Einsatzleiter und Kommandant der für diesen Autobahnabschnitt zuständigen FF Wiener Neudorf. Der Einsatz einer Drohne wurde ebenso durch die Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Solche Flüge werden von ausgebildeten Fernpiloten und nach Absprache mit anderen Einsatzorganisationen bzw. der Flugverkehrskontrolle durchgeführt.

www.ff-wr-neudorf.at

