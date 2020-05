Die Kirchenschließungen aufgrund der Coronakrise haben auch einen Produktionszweig stark getroffen, der normalerweise nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit steht: die Hostienproduktion.

Die Styler Missionare in Maria Enzersdorf betreiben die größte Hostienbäckerei Österreichs, allerdings in vier Räumen der Herz-Jesu-Pfarre in Mödling. Betriebsleiterin ist Johanna Nemetz, die mit drei weiteren Damen die Produktion der Oblaten über hat. Normalerweise wird zweimal in der Woche, am Montag und Dienstag gebacken, am Mittwoch werden die Oblaten fertig für den Versand gemacht. Doch die Nachfrage nach Hostien hat sich mit Schließung der Kirchen drastisch reduziert. Nemetz erklärt: „Wir sind in Wartestellung. Die meisten Aufträge wurden storniert.“

Auch die Hostienbäckerinnen sind zurzeit in Kurzarbeit. Mödlings Herz-Jesu-Pfarrer Hermann Oehm, erklärt: „Die Produktion ist eigentlich auf Null. Ich brauche zurzeit keine Hostien, selbst wenn ich Eucharistie feiere, benötige ich ja nur eine Hostie für mich.“ Generell werden weniger Hostien geordert werden. „Das liegt wohl auch daran, dass Pfarren zusammengelegt werden“, glaubt Nemetz. Geliefert wird „bis nach Osttirol“, erzählt die Leiterin, die hofft, „dass die Produktion nach der Krise wieder voll anläuft“. Immerhin „produzieren wir etwas, was andere nicht haben, man gibt etwas weiter, was für die Christen wichtig ist“.