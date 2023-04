Eingetragenes Wegerecht für „Dorfgarten Münchendorf“ als Ziel

Gemeinderat Roland Wallner, ÖVP, meint: „Bekanntlich wurde das Vorhaben, an dem zahlreiche Münchendorferinnen und Münchendorfer mit ihren Ideen im Vorfeld mitgearbeitet hatten, im Gemeinderat gestoppt. Das ist schmerzlich, weil wir fast fünf Jahre lang das Projekt vorangetrieben haben.“

Wallner will einige SPÖ-Gemeinderäte ausgemacht haben, die das Projekt absichtlich zu Fall gebracht haben. Ausdrückliches Lob hingegen spricht er Bürgermeister Josef Ehrenberger, SPÖ, aus. Dieser will weder gelobt noch gescholten werden. Er sucht nach einer konstruktiven Lösung, sprich einem Vertragsabschluss mit dem Grundstückseigentümer und will kein Hick-Hack zwischen den Parteien.

Gemeinderat habe sich nie gegen das Projekt ausgesprochen

„Es gibt keinen Gemeinderatsbeschluss, der dem Projekt entgegensteht“, sagt Ehrenberger. Man habe vielmehr nach einer neuen vertraglichen Vereinbarung mit dem jetzigen Grundstückseigentümer gesucht, um einige rechtliche Komponenten wie ein Servitut, also ein grundbürgerlich eingetragenes Wegerecht, darin aufzunehmen.

Mietvertrag mit Grundstückseigentümer hat Gültigkeit

„Es gibt einen Mietvertrag mit dem Grundstückseigentümer, der aus unserer Sicht auch Gültigkeit hat. Ein eingetragenes Wegerecht im Grundbuch hat allerdings eine andere Wirkmächtigkeit als eine Duldung, einen Weg zu benutzen“, betont der Ortschef.

Gemeinde will mehr Rechtssicherheit

Bis jetzt war der Grundstückseigentümer nicht bereit, einem neuen Dienstbarkeitsvertrag zuzustimmen. Ehrenberger möchte jedoch im Sinne der Bevölkerung weiter daran arbeiten, dass das Projekt, „für das ja bereits ein Grundsatzbeschluss gefasst und in das einiges an Planungskosten investiert“ wurde, Realität werden kann. Dass die voraussichtlichen Errichtungskosten gestiegen sind, dafür könne niemand etwas, „die Baukosten sind während der Pandemie generell explodiert“, sagt der Ortschef.

Vizebürgermeister Sebastian Remmert, SPÖ, oftmals im Visier der ÖVP-Kritik als „Dorfgarten-Verhinderer“ fügt hinzu: „Wir werden uns der Sache annehmen und gemeinsam eine Lösung finden. Dazu wollen wir möglichst viele Menschen einbinden, damit ein Projekt entstehen kann, das im Interesse aller Münchendorferinnen und Münchendorfer ist.“

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.