Bezirk Mödling: Spontane Entscheidung im Kulturjahr wichtig

Den Freiluftvorteil hinsichtlich möglicher Viruserkrankungen hat Andi Berger vom Sommertheater Mödling. Er zeigt heuer „Der brave Soldaten Schwejk“. „Momentan entwickelt sich alles gut, der Vorverkauf ist gut angelaufen, durchaus vergleichbar mit den Vorjahren.“ Prinzipiell glaube er schon, dass die Leute aus der Vergangenheit heraus etwas vorsichtiger wären „und sich fragen, ob abgesagt wird, wie sich die Dinge entwickeln, aber bei uns ist es ja auch noch ein halbes Jahr bis zu den Veranstaltungen. Generell glaube ich, dass es eine Tendenz gibt, sich kurzfristiger zu entscheiden“.

Die Tendenz zur kurzfristigen Entscheidung sieht auch Adi Hirschal, Intendant des Kultursommers Laxenburg. Mit der letzten Saison ist er sehr zufrieden, „sie war super, sie war großartig“, sagt Hirschal: „Wir hatten eine Auslastung von 80 Prozent, die Leute haben uns regelrecht gestürmt, aber das ist der Vorteil einer Freiluftveranstaltung, die Angst vor Corona war letzten Sommer nicht vorhanden.“

Spürbar sei jedoch, „dass sich die Leute sehr kurzfristig entscheiden. Sie schauen auf ihre Wetter-App, ob es heiß wird, ob es regnet oder stürmt. Und abhängig davon kommen sie dann oder auch nicht“, hat Hirschal beobachtet, „das sind dann oft auch sehr kurzfristige Entscheidungen.“

Hirschal sieht dieses Thema aber „sehr fatalistisch. Die Leute kommen oder kommen nicht. Wenn das Stück gut ist, dann kommen sie.“ Heuer steht „All we need is love“ auf dem Programm, ein „Paartherapeutical“. Das Stück stammt aus der bewährten Feder von Christian Deix und Olivier Lendl.

